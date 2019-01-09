مستشفى الكورنيش في أبوظبي ينظم المؤتمر الأول لصحة المرأة 28 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

ينظم مستشفى الكورنيش في أبوظبي المؤتمر الأول لصحة المرأة 2019، خلال يومي الجمعة والسبت الموافق 28 و29 يناير الجاري في فندق باب القصر في أبوظبي.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين العديد من الموضوعات المتصلة بصحة المرأة في ظل الاهتمام بالخدمات الصحية المقدمة للمرأة في الدولة، والحرص على توفير أفضل الخدمات الصحية في مختلف المنشآت الصحية بالدولة، حيث يجمع المؤتمر خبراء ومتخصصين في مجالات صحة المرأة من مختلف دول العالم.

ويستهدف المؤتمر أخصائي أمراض النساء والتوليد والأجنة، وأخصائي الأشعة وهيئة التمريض والأطباء والصيادلة، وطلاب كليات الطب لإطلاعهم على أحدث التقنيات والاكتشافات العلمية في مجال تخصصات النساء، ويحصل المشاركون في المؤتمر على ساعات معتمدة للتعليم الطبية المستمر بواقع 9.75 نقاط.

ومن بين أهم المتحدثين في المؤتمر البروفيسور آري كوماراسامي الأستاذ في جامعة بيرمنجهام في المملكة المتحدة، والدكتور حيدر جان استشاري أمراض النساء والولادة في مستشفى ايبسوم وسانت هيليز في بريطانيا، والدكتور جورج بطرس رئيس قسم النساء بمستشفى الكورنيش في الإمارات، وراميش جاناباني استشاري طب الأجنة، والدكتورة كولينا مورفي رئيس معهد أطباء أمراض النساء والتوليد في المملكة المتحدة.