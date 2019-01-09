تفاهم بين تعاونية الاتحاد وجمعية الإمارات للأمراض النادرة

المصدر: دبي - البيان

وقّعت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للأمراض النادرة، ترمي إلى دعم ورعاية البرامج والمبادرات والفعاليات ومشاريع البنى التحتية المقدمة للأشخاص ذوي الأمراض النادرة، لدمجهم في المجتمع وتذليل كل العراقيل التي قد تعترض طريق انخراطهم بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي.

وقّع المذكرة من جانب تعاونية الاتحاد محمد جمعة بالرقاد، مدير إدارة الشؤون الإدارية، ومن جانب الجمعية مشعل عبد الوهاب الحمادي، رئيس مجلس إدارتها، وذلك في مقر تعاونية الاتحاد، بحضور الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق في التعاونية، وعدد من مسؤولي الجانبين. ومن جهته، قال محمد جمعة بالرقاد:

«نهدف من وراء دعم الجمعية إلى تمكين الأشخاص المصابين بالأمراض النادرة في الدولة كأفراد قادرين في المجتمع، إلى جانب عقد وتنظيم برامج توعية وتثقيف، لتشمل جميع فئات المجتمع من مدارس وجامعات والمقبلين على الزواج والطواقم الطبية، لرفع التوعية والدعم التأهيلي والطبي للمرضى الذين يعد معظمهم من ذوي الهمم»، مشيراً أن المذكرة تضمن أيضاً تعزيز الجهود بيننا من أجل إرساء قواعد العمل الخيري في دعم الأمراض النادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.