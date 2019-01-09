مناقشة تعديل سنوات الأقدمية بشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أمس، اجتماع اللجنة المختصة بشأن تعديل سنوات الأقدمية بالخدمة للعاملين على الملاك المحلي لشرطة الشارقة، والحاصلين على الشهادات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وبحثت اللجنة بحضور أعضائها الترتيبات المتعلقة بتنفيذ القرار، وحصر كافة الحاصلين على الشهادات العلمية العليا، ومدى مطابقتهم لكافة الشروط الخاصة به.

ورفع اللواء سيف الزري الشامسي أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة، على دعمه المستمر لشرطة الإمارة.