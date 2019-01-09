«أشغال الشارقة» تنفذ 7542 ساعة تدريبية لموظفيها خلال 2018

المصدر: الشارقة - البيان

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة تنفيذ الدائرة أكثر من 7542 ساعة تدريبية لموظفيها، بمعدل 249 دورة متنوعة خلال العام الماضي 2018، أسهمت في تطوير مهارات الموظفين والارتقاء بأدائهم المؤسسي، وتحسين الإنتاجية.

ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، والذي انعكس إيجاباً على بيئة العمل بتحقيق السعادة والإيجابية معاً، وأن الخطة التدريبية لعام 2019 ستعمل الدائرة على زيادة الساعات التدريبية وفقاً لاحتياجات العمل ومستجداتها وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية.

وأشار السويدي إلى أن خطط وبرامج التدريب تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للدائرة في تنمية كوادرها البشرية في مختلف المجالات، للارتقاء بهم نظراً لأنهم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، حيث تم تدريبهم على سلسلة من الدورات التخصصية للعام 2018، أبرزها دورات هندسية وإدارية تهتم بإدارة الوقت وترتيب الأولويات والبرمجة العصبية واللغوية.

إضافة إلى دورات تدريبية في الأمن والسلامة. فضلاً عن إيفاد 6 موظفين للمشاركة في مؤتمرات ومهمات رسمية خارج الدولة، وذلك ضمن برنامجها التدريبي لعام 2018، والذي شمل كذلك التدريب العملي لـ31 طالباً وطالبة من طلاب الجامعات والمدارس.