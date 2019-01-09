تركيب «حاذر» في أماكن عبور المشاة بالقرب من المدارس في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أفادت شرطة أبوظبي، بأنه سيتم في المرحلة الأولى من خطة «أولوية العبور للمشاة» تركيب «حاذر» في أماكن عبور المشاة بالقرب من المدارس، والأخرى ذات الكثافة في حركة عبورهم، لترسيخ قيم الأمن والسلامة المرورية وإيجاد بيئة آمنة، وإمكانات متقدمة، تساعد على حماية مستخدمي الطرقات من مختلف أنواع المخاطر. تأتي هذه الخطوة تزامناً مع قرب الانتهاء من تجارب أجهزة «حاذر» في أماكن عبور المشاة، التي سيتم تطبيقها ضمن الخطة الاستشرافية للاستخدام الأمثل، وتوظيف برامج الذكاء الاصطناعي لإعطاء أولوية العبور للمشاة في الأماكن المخصصة لهم بإمارة أبوظبي.

وأوضحت، أن أجهزة «حاذر» عبارة عن منظومة مزوّدة بشاشة عرض في الاتجاهين، إحداهما للمركبات القادمة باتجاه ممر عبور المشاة، والأخرى للمشاة، وكاميرتين.