لجنة شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة تستعرض خططها

المصدر: الفجيرة ـ وام

ناقشت اللجنة المحلية لشهر الإمارات للابتكار في الفجيرة الخطة العامة لشهر الابتكار بالإمارة واستعرضت المحاور الرئيسية لآلية العمل في الحدث.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقد برئاسة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة بحضور أعضاء اللجنة المحلية ومديري الجهات والمؤسسات الحكومية بالإمارة.

وأكد محمد الضنحاني حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ مفهوم الابتكار كأسلوب حياة يومي، فضلاً عن دوره الجلي في تحقيق رؤية واستراتيجية دولة الإمارات لتكون من أفضل دول العالم في جميع المجالات.

اهتمام

وقال إن شهر الابتكار في إمارة الفجيرة يحظى باهتمام مباشر من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، منوهاً بتنظيم الحدث خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير القادم تحت شعار «نبتكر لعالم أفضل» تواؤماً مع إعلان عام 2019 في دولة الإمارات عاماً للتسامح.

واستعرضت اللجنة المحلية الإحصائيات التفاعلية لأسبوع الابتكار في الفجيرة العام الماضي، وآلية العمل التنظيمية والإعلامية لهذا العام بهدف تعزيز ثقافة الابتكار على مستوى العمل الحكومي والمجتمعي وتسليط الضوء على الابتكارات والاحتفاء بالمبتكرين.