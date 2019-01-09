«طرق الشارقة» تنجز تطوير ميدان سعيد المدفع

المصدر: الشارقة- البيان

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة مشروع تطوير ميدان سعيد محمد سعيد المدفع وتحويله إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية حديثة، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 37 مليون درهم.

وقد تم افتتاح التقاطع بحضور فريق عمل الهيئة المشرف على المشروع، إلى جانب فريق من القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وقالت المهندسة فاطمة الكتبي مدير إدارة مشاريع الطرق بالهيئة، إنه تم افتتاح التقاطع بصورة متكاملة أمام حركة السير أمس، حيث بدأت الأعمال في فبراير من العام الماضي، وكانت المدة المقررة لتنفيذها 12 شهراً.

موضحة أن المشروع جاء استكمالاً لمشاريع تطوير البنية التحتية التي تنفذها الهيئة وتضعها ضمن خطتها الاستراتيجية، وهو يعد جزءاً من الحلول المتكاملة التي تم وضعها للتعامل مع الازدحامات المرورية، وبما يدعم انسيابية حركة السير وتوفير حركة مرورية آمنة بشبكة الطرق الداخلية بالإمارة، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق، لا سيما أن الهيئة أنجزت عدداً من المشاريع التي كان لها دور كبير في التخفيف من حدة التكدس المروري في الشارقة.