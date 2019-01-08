توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، ورطبا ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:18 والثاني عند الساعة 04:18، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 08:20 والثاني عند الساعة 21:28.

ولفت إلى أن بحرعمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:00 والثاني عند الساعة 00:16، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 17:33 والثاني عند 18:04.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 18 80 35

دبي 29 20 80 35

الشارقة 28 16 85 35

عجمان 29 20 85 40

أم القيوين 28 15 85 30

رأس الخيمة 29 13 90 40

الفجيرة 27 20 80 50

العين 29 14 70 30

ليوا 30 18 70 30

الرويس 30 17 95 25

السلع 29 16 95 30

دلما 27 20 80 25

طنب الكبرى 27 20 70 45

طنب الصغرى 27 20 70 45

أبو موسى 27 20 70 45.