محمد بن راشد : متفائل بوطني وبشعبي وفريق عملي في 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء " حاكم دبي " رعاه الله ، اليوم الثلاثاء أنه متفائل بوطنه وبشعبه وفريق عمله في 2019

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر : " ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء استعرضنا فيه حصيلة 2018 وخطة 2019 .. تسارَع توطين الوظائف 300 % في 2018 ، ونريد مضاعفة الجهد في 2019 .. اعتمدنا 7000 مسكن للمواطنين في 2019 ونسعى مع الحكومات المحلية أن لا يبقى مواطن دون مسكن كريم يملكه.

وأضاف سموه : " اعتمدنا 10 مليار مساعدات اجتماعية للفئات الضعيفة في 2018 ، ونبشرهم بأن الحكومة معهم في 2019 ولن تنسى احداً ولن تضيع محتاجاً أبدا.. أطلقنا سياسات للأسرة وللمرأة وللشباب ولكبار المواطنين في 2018 ونعد الجميع بأن المواطن سيبقى الأولوية الأولى والثانية والثالثة في 2019 وفِي جميع الأعوام " .

واختتم تغريداته بالقول : " متفائل بوطني .. متفائل بشعبي .. متفائل بفريق عملي في 2019 .