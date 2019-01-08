 محمد بن راشد : متفائل بوطني وبشعبي وفريق عملي في 2019 - البيان

محمد بن راشد : متفائل بوطني وبشعبي وفريق عملي في 2019

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء " حاكم دبي " رعاه الله ، اليوم الثلاثاء أنه متفائل بوطنه وبشعبه وفريق عمله في  2019

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر : " ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء استعرضنا فيه حصيلة 2018  وخطة 2019 .. تسارَع توطين الوظائف 300 % في  2018 ، ونريد مضاعفة الجهد في 2019  .. اعتمدنا 7000  مسكن للمواطنين في 2019   ونسعى مع الحكومات المحلية أن لا يبقى مواطن دون مسكن كريم يملكه.

وأضاف سموه : "   اعتمدنا 10 مليار مساعدات اجتماعية للفئات الضعيفة في 2018 ، ونبشرهم بأن الحكومة معهم في 2019 ولن تنسى احداً ولن تضيع محتاجاً أبدا.. أطلقنا سياسات للأسرة وللمرأة وللشباب ولكبار المواطنين في 2018  ونعد الجميع بأن المواطن سيبقى الأولوية الأولى والثانية والثالثة في 2019  وفِي جميع الأعوام " .

واختتم تغريداته بالقول : " متفائل بوطني .. متفائل بشعبي .. متفائل بفريق عملي في 2019 .

 

 

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