هزاع بن زايد: مصر ماضية بقوة المحبة نحو المستقبل

المصدر: القاهرة - وام

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعباً بافتتاح مسجد الفتّاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» أن قيم المحبة والتعايش والتسامح هي القادرة وحدها على هزيمة تيارات التطرف والإرهاب العمياء، مشيراً إلى أن مصر ماضية بقوة المحبة وإرادة شعبها وحكمة قيادتها بكل ثقة نحو المستقبل الزاهر.

وقال سموه: «أجمل التبريكات لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وشعباً، بافتتاح جامع الفتّاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح.. وحدها قيم المحبة والتعايش والتسامح قادرة على هزيمة تيارات التطرف والإرهاب العمياء، ومصر بقوة المحبة وإرادة شعبها وحكمة قيادتها ماضية بكل ثقة نحو المستقبل الزاهر».

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم كل الجهود العالمية الرامية إلى إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا الاتجاه، والتي كان لها أبلغ الأثر في إرساء مبادئ الأخوة والتعاون بين فئات المجتمع المصري كافة.

وقال -عقب مشاركته أول من أمس في احتفالات الحكومة المصرية بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى ضم عدداً من القيادات والمفكرين ورجال الدين المعنيين بقيم التسامح -: إن افتتاح المسجد والكنيسة في نفس اليوم له دلالة مهمة على صعيد احترام الاختلاف وتقدير الآخر.

وأضاف أن توقيت الافتتاح يحمل دلالة خاصة لأنه يواكب احتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد، ويرسل رسالة واضحة إلى العالم مفادها احترام حرية الاعتقاد وإرساء قيم التعاون بين الجميع، مهنئاً القيادة والشعب المصري بهذه المناسبة التي تبرز القيم النبيلة للمجتمع المصري بمسلميه ومسيحيه، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين في الإمارات ومصر.

وأوضح أن حرص دولة الإمارات على المشاركة في هذه الاحتفالية يأتي متسقاً مع حرص قيادتها الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على استقرار وتقدم ورقي جمهورية مصر العربية الشقيقة في المجالات كافة، مؤكداً التعاون المستمر بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الإمارات ستظل دائماً داعمة لمصر في تحقيق تطلعاتها في الاستقرار والتنمية والبناء، مشيراً إلى دور مصر الحيوي بما تملكه من تاريخ مشرف، وثقل استراتيجي في دعم القضايا العربية، مؤكداً متانة العلاقات بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

ضم وفد الدولة المشارك في افتتاح مسجد الفتّاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح: الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مركز هداية وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية والدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف .

والدكتور حمد بن أحمد الشيباني، العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، والدكتور عمر محمد الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في دبي، والشيخ عبدالله محمد خالد القاسمي، مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الشارقة، وعلي راشد الخنبولي، مدير أوقاف رأس الخيمة، وعبدالله محمد النعيمي، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح بالإنابة، وعدد من المفكرين ورجال الدين والشخصيات العامة الإماراتية.