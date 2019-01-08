هيئة آل مكتوم الخيرية تفتتح مدرستين في أديس أبابا

المصدر: أديس أبابا - وام

افتتحت هيئة آل مكتوم الخيرية رسمياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، راعي الهيئة، مدرستين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وذلك بحضور وفد الهيئة برئاسة ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء الهيئة.

وتستوعب المدرسة الأولى «مدرسة الشيخ حمدان بن راشد» في منطقة أيات 405 طلاب من الجنسين من الصف الـ 5 إلى الصف الـ 9 وتضم 11 فصلاً، كما تضم معمل كمبيوتر يستوعب 40 طالباً وطالبة ومعمل كيمياء ويعمل بها 33 ما بين هيئة التدريس والهيئة الإدارية.

وتضم المدرسة الثانية «مدرسة حمدان بن راشد آل مكتوم» في منطقة نافاس سلك 12 فصلاً وتستوعب 513 طالباً وطالبة من الصف الـ 5 إلى الصف الـ 9 وإجمالي العاملين بالمدرسة 35 من الهيئة التدريسية والإدارية ويعمل بالإدارة علي حسين، حاصل على ماجستير، ويمثل وزارة التربية والتعليم. وتتحمل هيئة آل مكتوم الخيرية رواتب العاملين بالمدرستين.

ومن جانبه وجه جيرما ناجورس، مدير المدرسة، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على مبادرته التعليمية بافتتاح المدرسة، التي تتيح للطلبة والطالبات من الأسر الفقيرة والمتوسطة الحال فرصة التعليم.