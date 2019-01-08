سعود المعلا يطلع على خطط وبرامج وزارة الثقافة

المصدر: أم القيوين - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين على الخطط والبرامج والمشاريع التي تنفذها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ورؤيتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في الديوان الأميري معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة والوفد المرافق لها.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الثقافية والسياسة العامة للوزارة ومساهمتها في تحقيق الريادة والتنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة إضافة إلى مستجدات وبرامج الوزارة.

جهود

وثمن سموه جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وما توليه من اهتمام وتشجيع للارتقاء بالثقافة والمعرفة وحرصها على تطوير البنية التحتية لهذا القطاع المهم في جميع إمارات الدولة. وأكدت معالي نورة الكعبي اهتمام الوزارة بجميع القطاعات المرتبطة بالثقافة والفنون والتراث الثقافي المادي وغير المادي.

مشيرة إلى أن أم القيوين تمتلك كنوزاً تراثية ومقتنيات أثرية يعود تاريخها إلى آلاف السنين وتعتبر من أغنى المناطق التراثية والأثرية في الدولة.

برامج

ونوهت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة وضع برامج ثقافية بالتعاون مع الهيئات المحلية في الإمارة بهدف الترويج للمواقع الأثرية وضمان صيانتها والحفاظ عليها، فضلاً عن تنظيم زيارات ورحلات مدرسية وسياحية لتعريف الأجيال القادمة عليها وإجراء أبحاث معمقة عن هذه المواقع.

وأضافت: «أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية جديدة تدعم مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الاقتصاد المعرفي وتعزز مكانة الإمارات على الخريطة الثقافية العالمية، إضافة إلى تمكين وازدهار القطاع الثقافي في الدولة».

بنى تحتية

وأكدت معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: «أن المركز الثقافي في أم القيوين مجهز بأفضل البنى التحتية لاستضافة البرامج الثقافية والفعاليات الفنية والتراثية في الإمارة، بما يضمن حضوراً قوياً ومميزاً لها على الساحة الثقافية».

حضر اللقاء، المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري في أم القيوين، وعلياء محمد الغفلي مدير عام دائرة السياحة والآثار، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات.