سلطان النعيمي يدعو منتسبي شرطة عجمان لتطوير الأداء وفق معايير الجودة والتميز

المصدر: عجمان- البيان

وجّه اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان منتسبي الشرطة بضرورة المتابعة والأداء بكفاءة وشفافية، والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث، وفق معايير الجودة والتميز.

جاء ذلك خلال تفقده أمس قسم الوثائق والمراسلات وقسم الإعلام والعلاقات العامة وفرع الشؤون القانونية التابعة لمكتب القائد العام للشرطة ومكتب نائب القائد، يرافقه العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وذلك للاطلاع على سير إجراءات العمل والخدمات المقدمة، والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث، وفق معايير الجودة والتميز.

واطلع النعيمي في فرع الشؤون القانونية على الاتفاقيات وآليات التحقيق والمحاكمات، والتدقيق والرقابة على البلاغات والشكوى المقدمة من الجمهور، ونظام المخالفات والأخطاء المسلكية، ووجه بتحقيق العدالة والاسترحام في شؤون الموظفين، كما وجه بضرورة المتابعة والأداء بكفاءة وشفافية.

وفي قسم الوثائق والمراسلات، اطلع على المكاتب ومرافق القسم وعلى آلية استقبال وإرسال وحفظ الوثائق والمراسلات، وعلى التحديات التي تواجه سير الأداء، وناقش أفضل الحلول وخطط التحسين والتطوير لمعالجة التحديات وفق معايير الجودة والتميـز، ووجه بضرورة بذل الجهد والسرعة في الرد والتعليمات الخاصة بالتعاميم والقرارات ومتابعتها.

آلية

كما تفقد قسم الإعلام والعلاقات العامة واطلع خلاله على الأفرع، وعلى آلية سير العمل، وآلية تحرير ونشر الأخبار الصحفية لمختلف الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال العرض التقديمي من قبل الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة اطلع على إنجازات قسم الإعلام خلال عام 2018.