مذكرة تفاهم للتوعية بمخاطر المخدرات

وقّعت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، مذكرة تفاهم مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل تهدف لتوعية أفراد المجتمع بمخاطر ومضار آفة المخدرات على المجتمع.

وقّع المذكرة عن تعاونية الاتحاد أحمد بن كنيد مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين، وعن مركز إرادة الدكتور محمد فائق الرئيس التنفيذي للمركز، وذلك في اتحاد مول. وقال أحمد بن كنيد: «نحرص على تطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم الدعم لرفع الوعي في المجتمع»، مشيراً إلى أن تعاونية الاتحاد تسعى من خلال المذكرة إلى الإسهام في تحقيق الخطة الاستراتيجية لمركز إرادة للعلاج.

ومن جهته عبّر الرئيس التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل، الدكتور محمد حسن فائق عن شكره الجزيل لتعاونية الاتحاد على تعاونهم المثمر مع مركز إرادة. دبي - البيان