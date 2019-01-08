إيقاف البطاقات البلاستيكية لمواقف دبي والاعتماد على التطبيق الذكي

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أوقفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إصدار بطاقات بلاستيكية للمشتركين في خدمة المواقف الموسمية، واكتفت بتقديم خدماتها بشكل كامل عبر التطبيق الذكي للهيئة.

وأصبح بإمكان العملاء، التقدم لإصدار وتفعيل الخدمة الذكية الجديدة الخاصة باشتراكات المواقف الموسمية من خلال التطبيق، وتفعيل الاشتراك مباشرة، بحسب تاريخ البداية المحدد، وبيانات المركبة التي تم إدخالها من قبل المتعامل.

تفعيل الخدمة

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: «إنه يمكن للعملاء من خلال تطبيق هيئة الطرق والمواصلات الذكي، وبعد إتمام عملية شراء اشتراك المواقف الذكي، تفعيل الخدمة بشكل تلقائي، حيث سيساعد التطبيق الذكي المستخدم، من معرفة بيانات التصريح، وتفعيل بيانات المركبة التي تستغل الموقف العام في أي وقت وفي أي مكان.

وستكون عملية الربط مباشرة مع موظفي المواقف، حيث ستظهر بيانات المركبة المدخلة في اشتراك المواقف الذكي لدى مفتشي المواقف، ودون الحاجة لإبراز أي وثيقة، مشيرة إلى أنه هناك استثناء لبعض الحالات الراغبة في امتلاك بطاقات موسمية بلاستيكية».

تحديث

وأشارت بن عدي إلى أنه يمكن للعملاء التقدم بشراء الخدمة الذكية الجديدة الخاصة باشتراكات المواقف الموسمية لمركبة واحدة أو مركبتين، أو 3 مركبات بحد أقصى، كما ويمكن التحديث على بيانات اشتراك المواقف الذكي، من خلال إضافة أو حذف أي مركبة في أي وقت خلال فترة صلاحية التصريح الذكي.

تعديلات

وأكدت: «إن طالبي الاشتراكات الموسمية عبر التطبيق الذكي، سيحصلون على العديد من المميزات، يأتي في مقدمها، عدم الحاجة للتوجه إلى المركبة لوضع بطاقة المواقف البلاستيكية، وتمكين المستخدمين من تغيير وتفعيل المركبات من أي موقع وفي أي وقت، وتفعيل الاشتراكات الذكية مباشرة.

وفور الانتهاء من عملية الشراء، وإجراء التعديلات على الاشتراك الذكي، من خلال التطبيق، ودون الحاجة للتوجه إلى مراكز إسعاد المتعاملين، بالإضافة إلى دعم الغاية الاستراتيجية المتعلقة بالاستدامة البيئية، من خلال الاستغناء عن طباعة البطاقات البلاستيكية، وعدم حاجة مفتشي المواقف للاقتراب من المركبة، للتأكد من وجود اشتراك المواقف على الواجهة الأمامية للمركبة، والاكتفاء بإدخال بيانات لوحة المركبة عن بعد.