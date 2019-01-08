بلدية رأس الخيمة تعلن عن الفائز في مبادرة الفيلا النموذجية

المصدر: رأس الخيمة ـــ البيان

أعلنت بلدية رأس الخيمة عن الفائز في «مبادرة فيلا نموذجية» التي أطلقتها البلدية بالاشتراك مع مصدر (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل)، في محاولة لتعزيز كفاءة الطاقة وبناء مساكن سكنية أكثر استدامة في الإمارة، وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج تحديث المباني في بلدية رأس الخيمة.

وفاز بالسحب على عملية تحديث الفيلا الخاصة به يوسف علي يوسف الزعابي، والذي شهد عملية اختيار اسمه في السحب العام من بين جميع الطلبات المؤهلة، حيث سيتم تحديث الفيلا الفائزة ومن ثم تحليل نتائج التحديث وعرضها على الجمهور العام لتشجيع مالكي الفلل من تحديث منازلهم بشكل مماثل.

وكانت البلدية قد قامت بجمع طلبات التقديم من العائلات الإماراتية، حيث دخلت الطلبات المؤهلة في سحب عام لاختيار عائلة محظوظة للحصول على تحديث كامل للفيلا الخاصة بهم مجاناً، وتم إجراء السحب في مبنى دائرة بلدية رأس الخيمة الرئيسي، بحضور مدير عام الدائرة ومسؤولين حكوميين وممثلين من «مصدر» وعدد من المتقدمين، كما أشرف على السحب عدد من المستشارين القانونيين، والذين شهدوا على عدالة وشفافية عملية السحب.