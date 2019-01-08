تنظيم مؤتمر الابتكار في نظام نمذجة معلومات المشاريع

المصدر: دبي-البيان

نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير (BSI) مؤخراً مؤتمر الابتكار في تطبيق نظام نمذجة معلومات المشاريع (BIM).

وذلك لتسليط الضوء على المستوى العالمي المتقدم الذي حققته الهيئة في هذا المجال خلال حدث عالمي مهم مثل معرض الخمسة الكبار (BIG 5). وقدم عبد الرضا أبو الحسن، مدير تنفيذي إدارة تخطيط وتطوير مشاريع القطارات في مؤسسة القطارات رئيس لجنة الإشراف على تطبيق نظام نمذجة معلومات المشاريع (BIM) في الهيئة شرحاً تفصيلياً حول الخطة الاستراتيجية وخارطة الطريق، اللتين وضعتهما الهيئة لتطبيق هذا النظام.

مشيراً إلى الإنجازات المتحقِّقة في هذا المجال والشهادات التي حصلت عليها الهيئة، وخاصة تتويج الهيئة كأول جهة معتمدة في العالم حاصلة على شهادة المواصفة البريطانية لنظام نمذجة معلومات المشاريع (المستوى الثاني لدورة حياة الأصول).

وقال: نهدف من خلال تنظيم مؤتمر الابتكار في تطبيق نظام نمذجة معلومات المشاريع، وعلى هامش مشاركتنا في معرض الخمسة الكبار (BIG 5) إلى نقل المعرفة للمختصين بصناعة البناء حول أحدث الحلول الابتكارية المستخدمة في مشاريع الهيئة، بالإضافة إلى دعم تعميم تطبيق هذا النظام في جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعمل على تحقيق أفضل النتائج والحصول على أكبر قدر من الفوائد المرجوة من تطبيقه على المستويين المحلي والعالمي نظراً لأهمية هذا النظام وفاعليته في تحسين كفاءة تكنولوجيا البناء.