«البنية التحتية» تنفذ 8 مشاريع في عجمان والشارقة بـ 564 مليون درهم

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

تباشر وزارة تطوير البنية التحتية تنفيذ وتطوير 8 مشروعات في عجمان والشارقة، ضمن برنامجها الاستثماري الخاص بمشاريع المباني الحكومية، وبلغت التكلفة التقديرية للمشروعات 564 مليون درهم.

وبدأت الوزارة تطوير شارع الاتحاد المرحلة الأولى عند تقاطع مسجد الشيخ زايد بعجمان، حيث بلغ معدل الإنجاز 15%، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 49.4 مليون درهم، ومن المقرر أن ينتهي في شهر مارس من العام 2020، وتتضمن أعمال المشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الاتحاد عند تقاطع المسجد مع طريق الجامعة بطول تقريبي يبلغ 2.5 كيلو متر حتى دوار الزورا.

كما يشمل نطاق الأعمال تطوير التقاطع ليصبح تقاطعاً حراً لتحسين الحركة المرورية وزيادة السعة المرورية للحركة العابرة لرأس الخيمة ولباقي الاتجاهات، كما يتضمن المشروع أيضاً توسعة الطريق ليصبح 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

وانتهت الوزارة خلال الشهر الجاري من أعمال مشروع إنشاء مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة الوحدة الثانية بمنطقة سيح المهب في الذيد، وبتكلفة تقديرية بلغت 69 مليون درهم، ويستخدم المشروع بعض التقنيات الجديدة مثل استخدام تقنية جديدة مستدامة في إنشاء الطرق الإسفلتية الداخلية بالمعسكر حيث يتم إعادة تدوير الطبقة ما تحت الإسفلت، وإعادتها في مكانها دون الحاجة إلى استيرادها.

وبدأت الوزارة تنفيذ سور قيادة قوات الأمن الخاصة بتكلفة تقديرية بلغت 18.6 مليون درهم، فيما بلغت نسبة الإنجاز 10%، ومن المقرر أن ينتهي المشروع خلال سبتمبر 2019، وهو عبارة عن إنشاء سور مسبق الصب ويبلغ طوله الكلي نحو 7 كيلو مترات.

وباشرت وزارة تطوير البنية التحتية أعمال مشروع استكمال سجن الإبعاد والترحيل بالشارقة بتكلفة تقديرية بلغت 98 مليون درهم، فيما وصلت نسبة الإنجاز 25%، ومن المقرر الانتهاء منه يونيو 2019، ويقع المشروع على بعد 60 كيلو متراً من الشارقة.

وتشمل المشروعات أيضاً إضافة لمبنى وزارة تطوير البنية التحتية بمنطقة مزيرعة في الشارقة، بتكلفة تقديرية بلغت 16.2 مليون درهم، ووصلت نسبة الإنجاز 18%، ومن المقرر تسليمه في الربع الأول من العام 2020، ويتكون المشروع من المبنى الرئيس، ويتكون من طابق أرضي و 2 طابق متكرر وعدد 2 مبنى خدمات، فضلاً عن الأعمال الخارجية.

ابتكارات

تشمل أهم الابتكارات في هذه المرحلة من خلال استخدام شاشات لعرض بيانات المشروع و مراحل الإنجاز وإرشادات الأمن والسلامة، واستخدام إضاءات طبيعية وLED في مكاتب الموقع الإنشائي، فضلاً عن استخدام طائرة بلا طيار لتصوير ومراقبة أعمال المشروع.