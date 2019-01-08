عويضة المرر: الإمارات تنتهج سياسة الاستمرارية في قطاع الطاقة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد المهندس عويضة مرشد علي المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الإمارات تنتهج سياسة «استمرارية الأعمال» في قطاع الطاقة، بُغيَة تحسين الأداء وضمان تمتع القطاع بإمداد آمن ومُستدام.

وأضاف المرر في تصريحات صحفية أن هذا الاتجاه من جانب الدولة يأتي في إطار جهودها لزيادة مستوى جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة والأزمات.

وأوضح المرر أن سياسة استمرارية الأعمال تُعَد واحدة من أولى اللوائح التي أصدرتها دائرة الطاقة في أبوظبي منذ تأسيسها.

وذكر المرر أن الدائرة مخولة بضمان إدارة الأزمات والكوارث التي قد تحدث في قطاع الطاقة على نحو يتسم بالكفاءة والفاعلية، وذلك وفقاً لنصوص القانون رقم 11 عام 2018 بشأن تأسيس دائرة الطاقة.