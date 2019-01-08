سيف بن زايد: رسالة للعالم بأن مصر وطن الجميع

المصدر: دبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر رسالة للعالم بأن مصر وطنٌ يسع الجميع.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بتويتر: «روح التسامح تجلّت مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية المسيح بحضور الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية تواضروس، فكان الحدث رسالةً للعالم بأن مصر وطنٌ يسع الجميع. أطيب الأماني لمصر قيادةً وشعبا بدوام السلام والأمن والأمان».