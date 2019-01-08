22 % ارتفاع المستفيدين من خدمات «الإمارات للتنمية الاجتماعية»

المصدر: ■ رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

بلغ عدد برامج جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة خلال عام 2018 المنصرم، 145 برنامجاً، وارتفع عدد المستفيدين من خدمات الجمعية بنسبة 22‎%‎ مقارنة بالعام 2017، وبلغ إجمالي الساعات التدريبية لجميع برامج الجمعية 1288 ساعة تدريبية، كما حققت الجمعية نقلة إعلامية كبيرة لمواقع التواصل الاجتماعي إذ ارتفع عدد المتابعين 65‎%‎‎ خلال العام الماضي.

جاء الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة لعام 2019 برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وناقش مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة الموضوعات المدرجة على جدول خطة عمل الجمعية للربع الأول من العام الجاري، والتي تتضمن برامج وفعاليات تتناسب عام التسامح، حيث تركز الجمعية في برامجها لهذا العام على ترسيخ مفهوم التسامح والتعارف والعدالة والسلام.

وأوضح خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس، مدير جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، أن الاجتماع ناقش الإحصائيات الإجمالية التي حققتها الجمعية خلال عام 2018. وأشار إلى أن الجمعية وضعت خطة عمل طموحة استكمالاً لمسيرة الدعم المجتمعي.