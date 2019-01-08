«مدني الظفرة» تعزّز الإجراءات الوقائية في المخيمات الشتوية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة الدفاع المدني بمنطقة الظفرة زيارات ميدانية إلى المخيمات الشتوية القريبة من مهرجان مزاينة الإبل، لنشر ثقافة السلامة العامة وتعزيز الإجراءات الوقائية بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

وأكد العقيد سيف الدرعي، مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة الظفرة، جاهزية الإدارة للمشاركة في حملات التوعية، بمخاطر الحريق في الخيم لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث.

وأشار الرائد محمد سالم العامري، المشرف على البرنامج إلى تقديم الفريق المختص من الإدارة النصائح والإرشادات للمخيمين حول مخاطر الحريق المحتملة وحثهم على الالتزام باشتراطات السلامة العامة وتوفير طفايات الحريق، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، واستخدام الخيم المصنوعة من أقمشة مقاومة لانتشار اللهب، وتوفير حقيبة الإسعافات الأولية.