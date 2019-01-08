مركبة صديقة للبيئة جديد دوريات شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

أدخلت شرطة أبوظبي إلى أسطول دورياتها، مركبة صديقة للبيئة من نوع شيفروليه «بولت» تتميز بمواصفات تقنية متطورة.

وأكد اللواء سعيد سيف النعيمي مدير قطاع المالية والخدمات، أن المركبة الجديدة تجسد استخدام شرطة أبوظبي الأساليب الحديثة والمتطورة في تقديم الخدمات ومواكبة المستجدات والتركيز على البيئة والصحة والسلامة وفق المعايير الدولية.

وأوضح أن ضم المركبة لأسطول دوريات المرور يعد ضمن الاستخدام المستدام لجميع أشكال الطاقة المتجددة وخفض نسبة الانبعاثات الكربونية والمخلفات، والانبعاثات السامة، والضارة بالبيئة.

وقال العقيد أحمد الشبلي، مدير إدارة النقل والمشاغل بشرطة أبوظبي إن السيارة الخضراء الجديدة تم اختيارها.