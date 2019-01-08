تراجع بلاغات صيانة المباني 50% في أشغال الشارقة

المصدر: الشارقة ـــ البيان

قال رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة المهندس علي بن شاهين السويدي: إن عدد بلاغات صيانة المباني الحكومية التي وردت إلى الدائرة خلال العام الماضي بلغ 18800 بلاغ وتم الاستجابة لها ومعالجتها وانخفض عدد البلاغات مقارنة بالأعوام السابقة بنسبة 50 %، من 42 ألفاً إلى 18 ألف بلاغ، مؤكداً في ذات الوقت ازدياد عدد العمليات المؤتمتة وخفض التكاليف التشغيلية في الدائرة.

بلاغات

وأضاف إن البلاغات التي ترد إلى إدارة صيانة المباني يتم تلقيها من قبل مهندسي الدائرة على مدار الساعة في الإدارة لأخذ البيانات كاملة وبالتالي يتم تحويلها إلى المقاولين المعنيين تحت إشرافهم لمعالجة حالات الطوارئ التي ترد إلى الدائرة والمتعلقة بأعمال الصيانة كافة في المباني والمنشآت الحكومية بإمارة الشارقة .

والتي تشرف الدائرة على صيانتها الدائرة والتي ازداد عددها من العام الماضي من 293 إلى ما يفوق 302 مبنى حكومي فيها، وقد وصل عدد البلاغات العام الماضي 18800 بلاغ تم علاجها مقارنة بـ 22 ألف بلاغ عام 2017.

وتفصيلاً قال المهندس برهان عودة نائب مدير إدارة صيانة المباني «تتنوع المباني التي تشرف على صيانتها الدائرة من مختلف القطاعات الحكومية الخدمية في الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والهندسة والاقتصاد والتجارة والأمنية والخيرية والإسكانية وغيرها من المباني الحكومية وذلك بتقديم خدمات ذات جودة عالية لجميع الجهات الحكومية التابعة لحكومة الشارقة مستخدمة بذلك أحدث التقنيات».

نظام

يعد نظام التفتيش الذكي برنامجاً الكترونياً، يعتمد فيه على اجراءات الكترونية ذكية عدة، تبدأ بتحليل البيانات الإلكترونية المتوافرة داخلياً ومحلياً لجميع المنشآت الحكومية، ثم يتم فرزها كمهام تفتيشية وتخصيصها وترتيبها حسب الأولوية وتحويلها فيما بعد لمهندسي الدائرة عبر أجهزة تفتيش ذكية.