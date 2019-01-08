«هيئة المعرفة» تتلقى 724 شكوى خلال 4 أشهر

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

تلقى فريق فض المنازعات في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي 724 شكوى واستفساراً منذ 1 سبتمبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2018 يتمحور أغلبها حول الشؤون الطلابية ذات العلاقة بالجوانب الشخصية والأكاديمية، إذ بلغ عددها 278، وتلتها أمور تتعلق في المدرسة وإدارتها أو المنهج التعليمي وبلغ عددها 189.

بالإضافة إلى 155 شكوى حول الرسوم الدراسية، بينما استقبل الفريق 33 شكوى تخص الصحة وسلامة المباني، بينما تراوحت باقي الشكاوى حول موضوع سلوك الطلبة أو المعلمين ومستلزمات المدارس والمواصلات والمرافق المدرسية، بحسب ما أفاد به محمد السويدي مدير تجارب سعادة المتعاملين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في تصريح خاص لـ«البيان».

وأوضح أن الهيئة وفرت قنوات عديدة لخلق نوع من التعاون بينها وبين المدارس وأولياء الأمور وأبوابها مفتوحة دائماً لاستقبالهم، بالإضافة إلى توفير خدمات إلكترونية ذكية لإجراء المعاملات ولتوفير الوقت والجهد على أولياء الأمور، لافتاً إلى أن الهيئة أنجزت 40502 معاملة منذ 1 سبتمبر 2018 .

وتتضمن أكثر من 44 خدمة إلكترونية وذكية للطلبة والكادر التعليمي في المدارس الخاصة بالإمارة، مفيداً بأن تطبيق عقد المدرسة وولي الأمر خلال السنوات الخمس الماضية، ساهم في الحد من النزاعات بشكل ملحوظ وحلها خلال فترة زمنية قياسية، كما أن العقد عمل على خلق علاقات جيدة بين المدرسة وولي الأمر وزاد من التواصل المباشر بينهما دون تدخل أي طرف آخر، ويعد العقد الإطار القانوني الذي يضمن حقوق ومسؤوليات الطرفين.

وأضاف أن الهيئة رصدت نجاح برنامج عقد ولي الأمر والمدرسة في تراجع معدل المنازعات بين الطرفين، لاسيما في الحالات التي شهدت إطلاع أولياء الأمور على بنود العقد قبل التوقيع، ما يعكس مردوداً إيجابياً للتعاون المشترك بين طرفي العقد وفض المنازعات داخلياً.

وينص العقد على إلزام المدارس بإجراءات فض المنازعات، لضمان حق أولياء الأمور والطلاب في اتخاذ قرار عادل ونزيه، وذلك رغم أن معظم المنازعات يمكن حلها داخلياً.

وذكر أن إصدار هيئة المعرفة لبرنامج عقود أولياء الأمور جاء من أجل تقليل عدد الشكاوى سواء كانت من المدارس أو أولياء الأمور.

توقيع ذكي

توفر هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي خاصية «التوقيع الذكي» لعقد ولي الأمر والمدرسة عبر تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية أو موقعها الإلكتروني من أي مكان وفي كل وقت دون الحاجة إلى إنجاز عملية التوقيع داخل المدرسة إلا إذا كان الطالب مستجداً لأول مرة في المدارس الخاصة بدبي، وذلك من خلال منصة «عائلتي» ضمن تطبيق هيئة المعرفة والتنمية البشرية على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى لإنجاز عمليات التوقيع.