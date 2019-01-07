محمد بن زايد يستقبل قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البحر الفريق أول ريموند توماس قائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية.

وبحث سموه والفريق أول ريموند توماس خلال اللقاء.. علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وإمكانات تطويرها خاصة في الشؤون والجوانب العسكرية والدفاعية.

كما استعرض الجانبان مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي والوفد المرافق للضيف الاميركي.