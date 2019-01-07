معرض إماراتي في بروكسل يجسد قيم ومبادئ الدولة

المصدر: وام

تنظم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع المجلس الوطني الاتحادي، ابتداء من يوم غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، معرضا تحت عنوان "من المساعدات الإنسانية للاستقرار"، حول المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، للعديد من دول العالم، وذلك بهدف إطلاع الجانب الأوروبي على الجهود التي تبذلها الدولة وحرصها على تعزيز الأمن والاستقرار لمختلف الدول والشعوب من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية، للدول التي تعاني الحروب والصراعات والنزاعات ومناطق الكوارث والأزمات الطبيعية، وذلك وفق استراتيجية استجابة إنسانية تنطلق من قيم ومبادئ الإمارات بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، وبما يعزز النظام العالمي الإنساني.

ويعد المعرض تحركاً نوعياً غير مسبوق باتجاه البرلمان الأوروبي، للتعريف بجهود الدولة ودورها الإنساني والتنموي عالمياً، ويتم بالتعاون والتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والهلال الأحمر الإماراتي، حيث يسلط المعرض الضوء على المناطق التي تتواجد فيها المؤسسات الإنسانية والإغاثية الإماراتية بشكل مكثف، وتندرج ضمن مجالات اهتمام الجانب الأوروبي عن طريق عرض صور، وفيديوهات، ومجسمات تفصيلية، وإحصائيات دقيقة عن حجم المساعدات الإنسانية والتنموية الإماراتية.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإغاثية، سيتم عرض المواد الطبية والمواد الغذائية، والخيم التي تستخدم كمأوى، والمواد التي تستخدم لدعم التعليم، بالإضافة لإحصائيات توضح حجم المساعدات في كل مجال، وعدد المستفيدين في مختلف القارات مع توضيع عدد الدول المستفيدة في كل قارة، وسيتضمن هذا الجزء إحصائيات في 6 قطاعات مختلفة مرفقة بالصور.

أما فيما يتعلق بالجهود الإنسانية والتنموية، يتضمن المعرض صوراً وثائقية تعكس جهود الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية والتنموية حول العالم، حيث سيتم عرض الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، بالإضافة لخدمات الطوارئ والماء والكهرباء التي يقدمها "الهلال الأحمر" الإماراتي في دول ومناطق عدة منها اليمن، والصومال، وسوريا، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأفغانستان، وسيتم التركيز عليها عن طريق الصور والإحصائيات والمعلومات.

كما يتضمن المعرض مجسماً تفصيلياً لمخيم "مريجيب الفهود" المخصص لاستضافة اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والخدمات التي يقدمها، وفيديو زيارة أعضاء البرلمان الأوروبي للمخيم، وتصريحات أعضاء البرلمان الأوروبي بعد الزيارة، وكذلك "بروشورات" تتضمن إحصاءات دقيقة حول حجم وتوزيع المساعدات الإنسانية في دول ومناطق أخرى عديدة.

ويضم المعرض 4 شاشات توضيحية تتضمن خريطة العالم، بحيث يضغط الزائر على دولة أو منطقة معينة تتضمن نشاطاً إنسانيا أو إغاثياً إماراتياً، فيتم تلقائياً عرض أهم جهود دولة الإمارات الإنسانية والتنموية في هذه الدولة أو المنطقة، في شكل معلومات إحصائية وصور وفيديو .. كما يضم المعرض أيضا مساحة خاصة بإحصائيات حول المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات خلال الفترة من 2013 حتى 2017.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس إلى البرلمان الأوروبي ببروكسل خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير 2019م، والتي تلتقي خلالها رئيس البرلمان وقياداته ومسؤولي المفوضية الأوروبية، لتعزيز وتطوير العلاقات بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي في المجالات كافة لاسيما البرلمانية منها.

ويعد المعرض تجسيدا لمذكرة التعاون والتفاهم الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجموعة الصداقة الإماراتية الأوروبية في البرلمان الأوروبي، التي تم توقيعها خلال زيارة وفد المجموعة إلى دولة الإمارات خلال شهر أكتوبر 2017م، والتي تم فيها إطلاع الجانب الأوروبي على دور دولة الإمارات في مجال المساعدات الإنسانية، ودعم اللاجئين والنازحين في دول عدة على الصعيدين الإقليمي والدولي .. كما قام المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتنسيق زيارة لأعضاء الوفد الزائر لمخيم "مريجب الفهود" في المملكة الأردنية الهاشمية.

وبناء على ذلك قرر المجلس الوطني الاتحادي والجانب الأوروبي، تنظيم ندوة ومعرض في مقر البرلمان الأوروبي للتعريف بجهود دولة الإمارات على الصعيد الإنساني، حيث نصت مذكرة التعاون والتفاهم بين الجانبين على أن يتعاون المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي في تنظيم فعاليات برلمانية مشتركة في المكتب الرئيسي للبرلمان الأوروبي أو أي مكان آخر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك لكل من دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.