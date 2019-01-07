توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا أحيانا، ورطب ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم / س.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:46 والمد الثاني عند الساعة 03:52 والجزر الأول عند الساعة 07:45 والثاني عند الساعة 21:03 ..وبالنسبة لبحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 10:22 والثاني عند الساعة 23:49، والجزر الأول عند الساعة 17:02 والثاني عند 05:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 16 85 35

دبي 29 19 75 35

الشارقة 28 14 85 35

عجمان 26 16 85 45

أم القيوين 26 14 85 40

رأس الخيمة 29 14 90 45

الفجيرة 27 20 80 40

العين 28 16 75 25

ليوا 29 13 85 30

الرويس 29 14 85 45

السلع 27 15 75 50

دلما 29 19 70 50

طنب الكبرى 26 18 70 45

طنب الصغرى 26 18 70 45

أبو موسى 26 18 70 45