هزاع بن زايد يهنئ مصر بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية المسيح

المصدر: وام

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعبا بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد سموه أن قيم المحبة والتعايش والتسامح هي القادرة وحدها على هزيمة تيارات التطرف والإرهاب العمياء .. مشيرا الى أن مصر ماضية بقوة المحبة وإرادة شعبها وحكمة قيادتها بكل ثقة نحو المستقبل الزاهر.

أجمل التبريكات لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وشعباً، بافتتاح جامع الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح... وحدها قيم المحبة والتعايش والتسامح قادرة على هزيمة تيارات التطرف والإرهاب العمياء، ومصر بقوة المحبة وإرادة شعبها وحكمة قيادتها ماضية بكل ثقة نحو المستقبل الزاهر. pic.twitter.com/AI0lvFNF4y — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) January 7, 2019

وقال سموه " أجمل التبريكات لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وشعباً، بافتتاح جامع الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح .. وحدها قيم المحبة والتعايش والتسامح قادرة على هزيمة تيارات التطرف والإرهاب العمياء، ومصر بقوة المحبة وإرادة شعبها وحكمة قيادتها ماضية بكل ثقة نحو المستقبل الزاهر ".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قد افتتح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة فيما شارك وفد إماراتي رفيع المستوى في فعاليات حفل الافتتاح.