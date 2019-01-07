«غرفة دبي» تنظم معرض «زايد وراشد.. رؤية تتحقق»

المصدر: دبي - البيان

افتتح ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، معرض الصور الفوتوغرافية الخاص للمصور الشهير «راميش شوكلا»، الذي نظم تحت شعار «زايد وراشد.. رؤية تتحقق»، وذلك في مقر غرفة دبي الرئيسي وبحضور مدير عام الغرفة حمد بوعميم، وموظفي الغرفة ومتعامليها، وذلك في إطار احتفالات الغرفة بعام التسامح في الدولة.

وضم المعرض الذي ترعاه غرفة دبي ويستمر لأسبوعين، صوراً تاريخية للمغفور لهما، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم التقطتها عدسة راميش شوكلا على مدى 50 عاماً، والذي رصد خلالها مناسبات تاريخية وأحداثاً مهمة من مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها العظماء.

وضمت مجموعة الصور المعروضة في المعرض، صورةً التقطت للقادة المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر من عام 1971، وهي الصورة التي أصبحت رمزاً من رموز وحدة دولة الإمارات.

وأشار الغرير إلى أن المعرض الذي ترعاه الغرفة يستعرض صوراً من الماضي لقادة الحكمة والتسامح في عام التسامح، وهما المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.