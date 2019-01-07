شرطة رأس الخيمة تشكل فريق عمل التسامح

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقد بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة والمديرين العامين ومديري الإدارات، بشأن تشكيل فريق عمل التسامح تزامناً مع الإعلان بأن يكون عام 2019 عاماً للتسامح، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى في القيادة العامة.

وأكد القائد العام، أهمية هذه اللقاءات لترسيخ ثقافة التواصل والتنسيق بين الجميع، والاستعانة بالخبرات والاطلاع على الآراء والأفكار التطويرية والنوعية، التي تصبّ في مصلحة العمل، وتعمل على تطوير الأداء ودعم الجهود المبذولة في تطوير وتحديث مستوى الخدمات الإدارية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، لما لذلك من دور إيجابي وحيوي في زيادة مستوى التنسيق، وبما يحقق من جودة أداء المهام في العمل الشرطي في تناغم تام مع أهداف الوزارة الرامية إلى زيادة نسبة الشعور بالأمن والسعادة في المجتمع الداخلي والخارجي.