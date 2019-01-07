مختبرات مستشفى خليفة العام تحصل مجدداً على الاعتماد الدولي

المصدر: أم القيوين- البيان

نجحت المختبرات الطبية في مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين أحد المستشفيات التابعة لمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إعادة تجديد الاعتماد الدولي من قبل الكلية الأميركية لأطباء علم الأمراض(CAP)، لتكون من المختبرات المرجعية في المناطق الشمالية من الدولة، فيما أجرت المختبرات أكثر من نصف مليون فحص مخبري على امتداد العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لمستشفى الشيخ خليفة العام ليام دوفي: إن تجديد مختبرات المستشفى لشهادة الاعتماد الدولي يسهم في تعزيز ثقة المرضى في الخدمات المقدمة، والتي تحفظ حقوقهم وتضمن سلامتهم خلال ترددهم على مختبرات المستشفى، كما تعمل على تحسين جودة نتائج مختبرات المستشفى، وهو يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتأكيداً لالتزام المستشفى بتقديم مستويات علاج ورعاية طبية فائقة الجودة بإمارة أم القيوين، والمناطق المجاورة.

ولفت إلى أن المستشفى استقبل فريقاً من خبراء الكلية الأميركية لأطباء علم الأمراض والمتخصصين في مجال المختبرات الطبية، والذين أشادوا بالجهود المتميزة لقسم المختبرات الطبية بالمستشفى والتزام كل أفراده بمعايير الجودة.

وأضاف أن حصول قسم المختبرات على تجديد الاعتراف الدولي كذلك يأتي استكمالاً لجهود المستشفى، الذي يقع تحت إشراف المكتب الطبي في وزارة شؤون الرئاسة في الحصول على أعلى الشهادات والمعايير الدولية.