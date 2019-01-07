افتتاح مسجدين في مدينة الشارقة وخورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد المنذر بن محمد في منطقة الشهباء بمدينة الشارقة ويتسع لـ 370 مصلياً ومصلية، ومسجد عائشة بنت أبي بكر الصديق في منطقة اليرموك بمدينة خورفكان، ويتسع لـ 250 مصلياً ومصلية.

وأشار عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، إلى أن مسجد المنذر بن محمد يأتي ضمن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لإزالة المساجد المؤقتة «الكرفانات»، واستبدالها بمساجد دائمة .

أما مسجد عائشة بنت أبي بكر الصديق في مدينة خورفكان، والذي بني على نفقة المحسنين، فقد شيد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 815 متراً مربعاً، وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث بقبة واحدة تتوسط المصلى، ومنارة تعلوه بارتفاع 25 متراً، ويتسع لـ 250 مصلياً ومصلية.