تعاونية الاتحاد و«النهضة النسائية» تتفاهمان لتعزيز المسؤولية المجتمعية

المصدر: دبي- البيان

وقعت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة مذكرة تفاهم مع جمعية النهضة النسائية، ترمي إلى دعم وتطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم الدعم المادي لخدمة المجتمع الذي يصب في النهاية لصالح العملية التعليمية وأبنائنا الطلاب قادة المستقبل.

وقع المذكرة من جانب تعاونية الاتحاد، المهندسة مدية المري مدير قطاع العقارات والمشاريع بالإنابة عن الرئيس التنفيذي، ومن جانب الجمعية فاطمة أحمد العبد الله مديرة جمعية النهضة النسائية فرع الخوانيج، وذلك في مقر تعاونية الاتحاد، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

ومن جهتها قالت المهندسة مدية المري «نسعى من خلال دعم جمعية النهضة النسائية لتوفير بيئة ملائمة لأبنائنا الطلبة لحرصنا على الإسهام مع مؤسسات النفع العام لتطوير البنية التحتية بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة للوصول للرقم واحد، مشيرة إلى أن التعاونية تدعم الكثير من القطاعات لتحقيق أهدافها المجتمعية وفقاً لاستراتيجية شاملة تضعها التعاونية سنوياً لخدمة هذا الغرض».

ومن جانبها قالت فاطمة أحمد العبد الله مديرة جمعية النهضة النسائية فرع الخوانيج «إن توقيع مذكرة التفاهم جاءت من خلال الاتفاق مع تعاونية الاتحاد على صناعة الطفل الذي يعد نواة المجتمع ورجل المستقبل وتنشئته وتهيئته لسمات القادة، بما يواكب رؤية حكومتنا الرشيدة ودولتنا الفتية».