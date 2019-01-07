«البيان» تتيح للقراء إمكانية السؤال عن الأخبار صوتياً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت صحيفة «البيان» عن إتاحة خاصية «المساعد الافتراضي الصوتي» الذي يسمح للقارئ بالتحدث إلى تطبيق «الذكاء الاصطناعي» AI وسؤاله مباشرة عن الأخبار التي يحتاج إليها، باستخدام الصوت، ومن دون جهد البحث والتصفح.

وبدءاً من اليوم، بات بوسع القراء تحميل التطبيق من منصة «أبل ستور» بسهولة عبر مسح «كيو آر كود» المنشور أدناه، كما سيكون بوسع مستخدمي «اندرويد» أن يحملوا التطبيق من منصة «غوغل بلاي» بحلول منتصف الشهر الجاري. ويتيح المساعد الافتراضي للمتصفحين أن يتحدثوا بصوتهم للتطبيق، ويسألوه عن الأخبار التي يرغبون في الحصول عليها سواء كانت أخبار مسؤولين أو دول أو مدن أو أخبار قطاعات معينة مثل المجتمع والاقتصاد والرياضة والسياسة.

وتقنياً تعرف الخاصية بـSIRI، وتعد «البيان» الموقع الإخباري العربي الأول في العالم الذي يقوم باستخدامها إلى جانب خدمة صوتية أخرى ستكون متوافرة أواخر الشهر الجاري هي «قارئ الأخبار الآلي».

وكانت «البيان» قد أعلنت في 25 ديســمبر الماضــي عن تحولها إلى مرحلة جديدة في صناعتها للمحتوى الإعلامي الرقـــمي، والتحليق في آفاق جديدة كلياً تطـــبيقاً لشعارها «فضاء رقمي بلا حـــدود»، وذلـك عبر حزمة من خواص ومنتجات «الذكاء الاصطناعي» بدأت بتطبيق البعض منها وتعمل على تطبيق المزيد بشكل تدريجي.

وإضافة إلى خاصية «المساعد الافتراضي الصوتي»، سبق لـ«البيان» أن طبقت خاصية «بياني» التي تتيح لكل متصفح لموقعها الإلكتروني أن يحظى بتجربة مختلفة عن غيره عبر تلقي الأخبار التي تناسب اهتماماته. وتحضر «البيان» للإعلان عن المزيد في الفترة المقبلة، مواكبة لنهضة الإمارات الشاملة في هذا المجال.