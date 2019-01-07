محمد بن زايد: الإمارات تولي أهمية بالغة للتنمية والسلم الدولي

المصدر: إسلام آباد - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع جمهورية باكستان وتعمل على مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة.

‌‎جاء ذلك خلال مباحثات أجراها سموه أمس في إسلام آباد مع عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ركزت على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لجمهورية باكستان الإسلامية واهتمامه وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

‌‎وأعرب سموه خلال اللقاء الذي عقد في مقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني، وحضره سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عن ثقته بتطور مسار العلاقات الإماراتية الباكستانية في المجالات كافة، مؤكداً سموه أن المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية والتجارية يتجه إلى الأفضل وأن هناك توافقاً على ضرورة العمل على تعزيز هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة.

وقال سموه: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً بالغاً بدعم جهود تحقيق التنمية والأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مبادراتها البناءة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار لجميع شعوب العالم بجانب دعواتها المستمرة لتعزيز قيم التسامح والحوار والتعايش والتعاون في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «علاقتي الشخصية بباكستان علاقة قديمة منذ الطفولة وأنا محظوظ اليوم أن تكون أول زيارة رسمية لي في بداية عام 2019 إلى جمهورية باكستان الصديقة.. تمنياتي للحكومة والشعب الباكستاني كل خير ونجاح».

وأعرب سموه عن تفاؤله بقيادة الجيل الجديد في باكستان الذي يبعث الأمل للسنوات القادمة، لافتاً إلى أن العلاقة معها ستكون متطورة.

وديعة

‌‎وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت قبل أيام عن وديعة بقيمة 3 مليارات دولار في المصرف المركزي الباكستاني دعماً للاقتصاد المحلي، وذلك تأكيداً على التزام ووقوف دولة الإمارات الدائم منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بجانب الشعب الباكستاني.

وفي بداية جلسة المباحثات رحب رئيس وزراء باكستان بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باكستان منوهاً بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات والقطاعات والتي أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد خان «أن للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مكانة خاصة في قلب كل باكستاني ويبقى في الذاكرة ولا يمكن نسيانه». مضيفاً: «إن الشواهد عديدة وكثيرة على ما قدمه المغفور له بإذن الله إلى باكستان من دعم على كافة المستويات».

وجدد شكره وتقديره للدعم الذي قدمته مؤخراً دولة الإمارات العربية المتحدة للبنك المركزي الباكستاني لتعزيز السياسة المالية والنقدية في جمهورية باكستان الإسلامية، مؤكداً أهمية هذه المبادرة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين ومتانتها، كما ثمن المبادرات ومشاريع البنية التحتية والخدمية التي تنفذها دولة الإمارات لتحسين الخدمات في مختلف الأقاليم الباكستانية.

تنمية

وتم خلال جلسة المباحثات بحث مختلف جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية وإمكانية تنميتها في مختلف القطاعات الحيوية وتكثيف التنسيق بشأن إيجاد فرص تعاون جديدة تخدم تطلعات البلدين لتوثيق الروابط الثنائية.

‌‎واستعرض الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون المشترك إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان خلال جلسة المباحثات الرسمية، سعي البلدين إلى تنمية العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون التي تخدم مصالحهما المشتركة وتساهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار في المنطقة، كما أكدا أهمية مضاعفة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمان في المنطقة والعالم، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف شعوب العالم.

وأقام عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والوفد المرافق.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصل أمس إلى إسلام آباد في زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. وكان عمران خان رئيس وزراء باكستان في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار نور خان العسكري.

وقدمت مجموعة من الأطفال باقات من الورد ترحيباً بزيارة سموه، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لسموه. ثم توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مقر إقامة رئيس وزراء باكستان حيث عزف السلام الوطني للبلدين ثم تفقد ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه، وأدى عدد من الطائرات الحربية الباكستانية من طراز «جاي إف -17 ثاندر» استعراضاً جوياً.

وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الوزراء وكبار المسؤولين الباكستانيين الذين رحبوا بزيارة سموه إلى بلادهم. فيما صافح عمران خان الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

حضر مراسم الاستقبال وجلسة المباحثات اللواء الركن الطيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة.

وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي.

وفارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، وفارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

كما حضر الجلسة من الجانب الباكستاني كل من مخدوم شاه محمود قريشي وزير الخارجية وغلام سروار خان وزير البترول وزبيدة جلال وزيرة الإنتاج الدفاعي وأسعد عمر وزير المالية وتهمينا جانجوا وكيلة وزارة الخارجية وشهريار خان أفريدي وزير الدولة للشؤون الداخلية وعبد الرزاق داوود مستشار رئيس الوزراء لشؤون التجارة والصناعة والغزل والنسيج .

وذو الفقار عباس بخاري مساعد خاص لرئيس الوزراء وهارون شريف رئيس مجلس إدارة الاستثمار ورخسانا أفضال مدير عام إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية ومحمد أعظم خان سكرتير رئيس الوزراء ومحمد خالد جمالي سكرتير مشترك في أكاديمية الخدمة الخارجية.