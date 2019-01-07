«إقامة دبي» تنظم جلسة «50 عاماً فخراً للوطن»

المصدر: دبي - البيان

نظّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، جلسة «50 عاماً فخراً للوطن»، أمس، في مقرها الرئيس في الجافلية، ضمن مبادراتها لهذا العام، بهدف تعزيز قيم الولاء للوطن والقيادة والقدوة الحسنة، واستذكاراً لما قدمه القائد الفذ، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من إنجازات وقيم، ساهمت في رفعة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالأخص إمارة دبي.

وذلك بحضور سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام لإقامة دبي، ومساعدي المدير العام، ونواب مساعدي المدير العام، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين والموظفين في إقامة دبي.

50 استثنائية

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن خمسين استثنائية صنعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منذ أن بدأت المسؤولية تطرق أبوابه، فتسلمها بمهارة وقدرة المستعد دائماً، والمثابر مهما كانت الظروف حوله، والإيجابي رغم أي محبطات وعثرات، وهو ما يجعل هذه الإمارة قوية دائماً، واستثنائية كقائدها، الاستثنائية التي لم ترتبط بشخصه فقط، بل ارتبطت بكل من عايش هذا الرجل، وعمل تحت قيادته، وها نحن نرى كيف أنه في كل مؤسسة إماراتية مميزة، هو تطبيق منظم لفكر هذا الرجل الاستثنائي، والقائد الملهم.

وتحدث اللواء المري عن المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، اللذين أسسا دولة قوية وعظيمة، كانت أمام أعينهم حلماً تحقق على أرض الواقع، وقاد من بعدهما حكام الإمارات، مسيرة البناء، وما نشهده اليوم في إمارة دبي، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إنجازات تشبه المعجزات، متأملاً في الطموح والرغبة والشغف والإصرار، ومؤمناً بأنه لا مستحيل حقيقياً في هذا العالم.

عهد

واستجابة لدعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعلى هامش الجلسة، وقع اللواء محمد أحمد المري، ونائبه سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، وعدد من كبار الضباط والموظفين، معاهدة المبادئ الثمانية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، والتي نصت على أسس ومبادئ قامت عليها دبي، لخصت لتكون ضماناً لرفاه شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وخيراً للأجيال القادمة، ونعاهد حكومتنا الرشيدة على مواصلة العمل بها .