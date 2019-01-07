حاكم عجمان وولي عهده يحضران أفراح الأنصاري والكمالي

المصدر: عجمان - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة الأنصاري مساء أمس؛ بمناسبة زفاف نجلها محمد عبدالله أحمد الأنصاري إلى كريمة الدكتور أحمد محمد الكمالي، وذلك بقاعة «البيت متوحد» بمنطقة الحميدية في عجمان.

كما حضر الحفل إلى جانب سموهما الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية والمدعوين وأقارب وأهل العروسين.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات لعائلة العروسين من آل الأنصاري والكمالي، وتلقى سموهما جانباً من تهاني الحاضرين فيما قدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات الشعبية المتنوعة.

تقدير

وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده والشيوخ والمهنئين على مشاركتهم لأفراحهم، مقدرين لسموهما حرصهما على الالتقاء والتواصل مع أبنائهما وإخوانهما من المواطنين، داعين لهما بدوام الصحة وطول العمر.