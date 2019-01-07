خليفة يصدر مراسيم بتعيين ونقل سفراء وقناصل في عدد من الدول

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية تقضي بنقل وتعيين سفراء وقناصل وأعضاء في السلك الدبلوماسي للدولة لدى عدد من دول العالم. ونصّت المراسيم المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية بنقل محمد سالم أحمد الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال، وتعيينه سفيراً للدولة لدى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً مروراً بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتنهى مهامه كسفير غير مقيم لدى كل من جمهورية غامبيا الإسلامية وجمهورية سيراليون وجمهورية الرأس الأخضر وجمهورية ساحل العاج.

كما قضت المراسيم الاتحادية بنقل الدكتورة حصة عبدالله أحمد العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية، وتعيينها سفيرة للدولة لدى مملكة هولندا بذات الدرجة الوظيفية التي تشغلها حالياً مروراً بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتنهى مهامها كسفيرة غير مقيمة للدولة لدى كل من إمارة أندورا ودولة الفاتيكان.

ونص المرسوم الاتحادي رقم «179» لسنة 2018 على نقل سعيد علي يوسف النويس سفير الدولة لدى مملكة هولندا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونص المرسوم الاتحادي رقم «180» لسنة 2018 على ترقية حمد مطر محمد سالمين الشامسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض.

ونصت المراسيم على تعيين أحمد ناصر عبدالرحيم محمد الخاجة سفير الدولة لدى جمهورية غينيا سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية غينيا بيساو، وتعيين خالد خليفة عبدالله راشد المعلا سفير الدولة لدى جمهورية كينيا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية القمر المتحدة، ويعين الدكتور سعيد محمد علي الشامسي سفيراً للدولة لدى جمهورية المالديف بذات الدرجة التي يشغلها حالياً.

كما نصت المراسيم الاتحادية على تعيين محمد عيسى علي القطام الزعابي سفيراً للدولة لدى جمهورية أرمينيا، بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً، وتعيين أحمد إبراهيم سعيد محمد الظاهري قنصلاً عاماً للدولة في مدينة أربيل لدى جمهورية العراق، بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً، وتعيين سالم علي خميس علوي الكعبي قنصلاً عاماً للدولة في مدينة بون في جمهورية ألمانيا الاتحادية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً، وأن ينقل جاسم محمد مبارك عبدالله القاسمي سفير الدولة لدى جمهورية أرمينيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ونصت المراسيم على نقل عارف علي الطابور النعيمي القنصل العام للدولة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأن يعين ناصر هويدن ذيبان علي الكتبي قنصلاً عاماً للدولة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.