«حميد الخيرية»: 121 مليون درهم قيمة مشاريع متنوعة 2018

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أنجزت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، العديد من المشاريع الخيرية والإنسانية وتشييد بنايات سكنية وقفية جديدة، وبلغ إجمالي قيمة المشاريع 121 مليون درهم خلال عام 2018، وذلك من أجل تعزيز التكافل والتضامن المجتمعي، وشهد العام الماضي إنفاق 28 مليون درهم خصصت لمشاريع دعم الأسر المتعففة، وفي القطاعات التعليمية والمجتمعية وتوسيع حجم المساعدات المالية وذلك ضمن مبادرات عام زايد، وبينما بلغ حجم إنفاق الجمعية في تشييد بنيات سكنية وقفية جديدة بقيمة 93 مليون درهم بهدف تعزيز دور الجمعية في مواصلة المشاريع الخيرية واستدامة العمل الخيري.

تعزيز التكافل

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد الخيرية لـ«البيان»: انطلاقاً من رؤية المؤسسة وحرصها على ملامسة الحاجات الإنسانية والتزاماً بتوجيهات ديننا الحنيف الذي حثنا على التكافل الاجتماعي، دأبت المؤسسة منذ نشأتها على تلبية احتياجات مواطني الإمارة، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وراعي المؤسسة، وبدعم من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وذكرت بأنه تم بحمد الله تنفيذ حزمة مشاريع بلغت 40 مشروعا خيريا وإنسانيا على مدار العام الماضي، وجاء تنفيذ هذه المشاريع تزامنا مع عام زايد وإيمانا بدور المؤسسة في دعم الأسر المتعففة، وتعزيز دور الجمعية في دعم المجتمع وتوسيع حجم المشاريع الخيرية.

مشاريع وقفية

وكشفت بأن المؤسسة كثّفت جهودها في تنفيذ المشاريع الوقفية خلال العام الماضي، حيث شرعت في تنفيذ عدد من البنايات السكنية الجديدة وذلك بتكلفة 93 مليون درهم منها بناية الشيخ حميد بن راشد النعيمي الوقفية في منطقة الراشدية 3 وتتكون من طابق أرضي، بالإضافة إلى أربعة طوابق وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 85 %، وتم الانتهاء من جميع الأعمال وجار العمل حاليا على توصيل الكهرباء.

كما تم بدء العمل في مشروع بناية الشيخ حميد بن راشد الوقفية في منطقة ليوراة 2 والتي تتكون من طابق أرضي بالإضافة الى 3 طوابق مواقف مركبات وعشرة طوابق أخرى وتم إنجاز بنسبة 35 % من المشروع، وجار العمل على قدم وساق لإنجاز البناية الجديدة، كما بدأ العمل في مشروع بناية وقف الشيخ حميد بن راشد النعيمي في منطقة النعيمية 3 وتتكون من طابق أرضي و3 طوابق مواقف سيارات و13 طابقا مكررا، وتم إنجاز نسبة 30% من المشروع.

وأكدت بأن هذه البنايات الوقفية تأتي من حرص واهتمام صاحب السمو حاكم عجمان لاستدامة المشاريع الخيرية والإنسانية لرفد دخل المؤسسة في دعم الأسر المتعففة والمساهمة في جميع القضايا التي تسهم في إسعاد المجتمع وتعزز لحمة التعاضد وتساند الشرائح التي تحتاج إلى مساعدة من المواطنين.