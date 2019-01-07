«الداخلية» تشكل فريقها لبرنامج التحول الرقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الداخلية، عن تشكيل فريقها لبرنامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية، برئاسة العميد حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات، في خطوة لتعزيز ريادتها في المجالات التقنية، والاستفادة من فرص التطبيقات الحديثة والناشئة، والذكاء الاصطناعي، في إسعاد المتعاملين، وفق رؤية الإمارات 2021.

خبراء

وتشكل الفريق من عدد من خبراء الداخلية من كافة قطاعات الوزارة وإداراتها المختلفة، وكذلك تم تشكيل مكتب تنفيذي مكلف بتطوير وتجهيز استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتحديث خارطة الطريق المستقبلية، وتطوير استراتيجيات الوزارة للمستقبل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتكون متوافقة ومتوائمة ومتكاملة مع التوجهات الاستراتيجية الحكومية، وتحقق أهداف الوزارة، مع تحديد مؤشرات لقياس أداء المحاور والقضايا الهامة المقترحة، وتحديد الجهة المسؤولة عن كل مؤشر، بالتعاون والتنسيق مع إدارة الحوكمة.

كما يتضمن القرار، تشكيل فرق فرعية مساندة من القيادات العامة للشرطة والقطاعات والإدارات العامة، تتولى إعداد الدراسات اللازمة بتقييم الوضع الحالي للعمليات والخدمات، وتوثيقها، ونتائج مؤشرات الأداء، لقياس الكفاءة والفاعلية، وتطبيق معايير ومؤشرات التحول والنضج الرقمي، والبنية المؤسسية الاستراتيجية والتشغيلية والمبتكرة، واقتراح الحلول وخطط وإجراءات المعالجة لفرص التحسين الواردة من جهات الاختصاص، بالتنسيق مع مُلاك المؤشرات، كل حسب اختصاصه.