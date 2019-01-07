شرطة دبي تناقش آلية تطبيق «المسرعات» في الدورة السادسة

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، رئيس فريق عمل دبي للمستقبل، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي الإدارات العامة ومراكز الشرطة، لشرح آلية العمل التي سوف يتم تطبيقها لوضع تحديات الدورة السادسة، طبقاً لتعليمات اللواء عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي.

وأوضح العميد ابن سلطان أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار على تقديم أفضل الخدمات، وتطوير كفاءات العاملين فيه، والارتقاء دوماً بمستوى الأداء، وإيجاد أنظمة جديدة للتحديث والتطوير الدائم، ترتبط بمؤشرات الأداء، الذي يعتبر المطلب الأساسي لتحقيق أهداف المركز، التي تعتبر سنداً لاستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد العميد الدكتور عبد الله بن سلطان أن المرحلة المستقبلية تأتي ضمن خطة شاملة للقيادة العامة لشرطة دبي، يسعى المركز عبرها إلى التطلع للتغيير الإيجابي.