دبي تسجل إنجازاً عالمياً جديداً في خفض الفاقد المائي

المصدر: دبي- البيان

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي رقماً عالمياً جديداً في نسبة الفاقد بشبكات المياه، حيث سجلت الهيئة نسبة 6.6%، والتي تعد من بين الأدنى على مستوى العالم، حيث تصل هذه النسبة إلى 15% في أميركا الشمالية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في الهيئة على ترسيخ القدرات التنافسية لإمارة دبي وتعزيز مكانتها العالمية على جميع الصعد، ويؤكد الإنجاز الجديد الذي حققته الهيئة بتقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع شبكات المياه من 42% في عام 1988 إلى 6.6% نجاح استراتيجية الهيئة في الاستعداد للمستقبل بالتخطيط العلمي والابتكار والاعتماد على أحدث التقنيات في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات المياه، وخطتها الاستراتيجية لرفع كفاءة واعتمادية شبكات الكهرباء والمياه لتلبية النمو المتسارع في دبي، بما يسهم في النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي لإمارة دبي.

ويأتي هذا الإنجاز بعد فترة وجيزة من إعلان نتائج تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019 حيث حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثاني على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب التقرير الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم، وبعلامة كاملة في جميع مؤشرات المحور».

وأشار الطاير إلى أن الهيئة تواصل جهودها في إعادة تأهيل شبكة مياه دبي بالكامل، من خلال استبدال التوصيلات والعدادات القديمة وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وفق أعلى المعايير العالمية، حيث أدخلت الهيئة نظام «سكادا» المتطور لمراقبة شبكة المياه ما يتيح التشغيل الأمثل والأكفأ للشبكة، إضافة إلى استخدام أجهزة حديثة تعمل على مسح شبكات النقل والتوزيع لتفادي تحويل التسرب إلى كسور.

يشار إلى أن الهيئة تستخدم أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات المياه، الأمر الذي أسهم في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات، التي وضعتها في مصاف المؤسسات الأكثر تميزاً على مستوى العالم.