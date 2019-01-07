«دبي القابضة» تنضمّ إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع شركة دبي القابضة، بهدف تزويد موظفيهم ببطاقة «إسعاد»، التي تصدرها شرطة دبي وتحصر وتجمع فيها كل العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين بنسب متنوعة.

ووقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، فيما وقعها عن طرف شركة دبي القابضة، عبداللطيف محمد الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، بحضور منى العامري رئيس لجنة إسعاد في شرطة دبي.

وأثنى العميد الجلاف، على التعاون المشترك مع شركة دبي القابضة، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون في ما بينهما وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة.

من جانبه، أكد عبداللطيف الحمادي، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار التعاون المستمر بين شركة دبي القابضة وشرطة دبي، وأنه سيكون لها انعكاس إيجابي على موظفي الشركة في الحصول على ميزات متنوعة وخصومات تسهم في إسعادهم.