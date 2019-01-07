إنشاء 30 حديقة في الشارقة العام الماضي

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أنه خلال عام 2018، تم إنشاء 30 حديقة في مختلف مناطق الشارقة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 30 مليون درهم، منها ما أنجز، وأخرى قيد الإنجاز، وجميعها سوف يتم افتتاحها خلال العام الجاري.

وقال إن الدائرة خصصت 3 قطع أراضٍ، للبدء في تنفيذ 3 مشاريع لحدائق الأحياء بمنطقة مويلح التجارية بالشارقة، على شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع مليحة، والتي لها اتصال بالمدينة الجامعية والجامعة القاسمية، تلك الحدائق التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي سوف يتم العمل بها فوراً، وتزويدها بكافة وسائل الترفيه، من ملاعب وألعاب أطفال ومصليات وخدمات أخرى، على أن تنتهي بنهاية لعام 2019.

جاء ذلك خلال مداخلة له ظهر أمس، عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، والتي رد فيها على أحد المتداخلين المتأثرين بمشروع الصرف الصحي، بقلة المياه في مزرعته، فأكد رئيس الدائرة، أن التأثير قليل، كما أن الصرف الصحي لا يختلط بماء الأرض، وأنه قارب على الانتهاء، حيث تم إنجاز 90 % منه، وتوقع الانتهاء في الربع الأول من العام، وبمجرد الانتهاء من المشروع، سوف تعود الأمور كما كانت بالنسبة للمزرعة.

جملة مشاريع

وأضاف السويدي أن صاحب السمو الحاكم، وجّه كذلك بإنشاء حديقة خورفكان بمنطقة الحراء الجديدة السكنية، وسوف يتم الانتهاء منها خلال العام الجاري، كما اعتمد سموه جملة من المشاريع خاصة بالمماشي المطاطية، ليصبح لكل مدينة ممشى، بتكلفة 6 ملايين درهم، في كل من مليحة، حديقة مليحة العامة والذيد، .