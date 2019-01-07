«أبوظبي للرقابة الغذائية» ينفذ 2263 ساعة توعوية 2018

المصدر: أبوظبي-البيان

نفذ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال العام الماضي، 2263 ساعة توعوية من خلال 330 نشاطاً متنوعاً، تناولت مواضيع السلامة الغذائية والثروة الحيوانية والزراعة في إمارة أبوظبي، واستهدفت عشرات الآلاف من طلبة المدارس في الإمارة ومرتادي منافذ البيع والمهرجانات والفعاليات المتنوعة التي أقيمت على مدار العام، إلى جانب موظفي الجهاز من خلال الفعاليات التوعوية الداخلية، وذلك في إطار حرص الجهاز على الارتقاء بالوعي المجتمعي بما يتعلق بقضايا السلامة الغذائية ومجالات عمل الجهاز.

وأكد المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز، أن 2018 شهد تنوعاً كبيراً في المواضيع التي تناولتها الأنشطة المنفذة لتلبية هدف الجهاز في تغطية كافة أرجاء إمارة أبوظبي، والتنوع في المواضيع المطروحة.