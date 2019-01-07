4 مشاريع تطويرية لتحسين الحركة المرورية في العين

المصدر: العين -داوود محمد

تنفذ شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» حالياً في العين 4 مشاريع تطويرية، لتحويل دوارات إلى تقاطعات إشارات ضوئية، وإنشاء أنفاق، وتحسين للحركة المروية، بكلفة 438 مليون درهم، حيث تشهد مدينة العين، نشاطاً كبيراً في تطوير عدد من الطرقات والدوارات الرئيسة في وسط المدينة، التي تعتبر شرايين الحركة الانسيابية للطرقات والدوارات والأنفاق والجسور، بما يواكب التطور الديموغرافي للمدينة، وتستهدف تسهيل حركة السير والمرور، وتخفيف الازدحام، خصوصاً وقت الذروة.

تقاطعات ضوئية

ويتمثل المشروع الأول في تحويل دوار الأفلاج «الهيلتون»، إلى تقاطع إشارات ضوئية، وذلك من خلال إغلاق النفق الحالي من الأعلى، وتحويل الدوار إلى تقاطع إشارات ضوئية، حيث يحتوي المشروع على توسعة للطرق المحيطة بدوار الأفلاج، عبر توفير 3 مسارب للقادمين من مزيد باتجاه المنطقة الصناعية بالعين.

مسارب متعددة

ويعمل المشروع على توفير 6 مسارب للقادمين من مزيد باتجاه صناعية العين ووسط المدينة، حيث يجرى العمل حالياً في المشروع، لافتتاحه بشكل كامل خلال الربع الأول من عام 2019.وفي ما يخص المشروع الثاني، الخاص بتطوير وتحويل الدوارات القائمة، إلى تقاطعات إشارات ضوئية وسط مدينة العين، فهو عبارة عن 5 دوارات بـ 3 حارات في كل اتجاه .

ويتمثل المشروع الثالث، في إنشاء نفق عند دوار الشيخ سلطان بن خليفة . أما المشروع الرابع، فيتمثل في تحسين الحركة المرورية للطرق المحيطة باستاد العين الجديد في منطقة الطوية.

التزام

تلتزم شركة «مساندة»، بتقديم أرقى المعايير، من خلال إدارة وتنفيذ المشاريع الخدمية لأفراد المجتمع، وصولاً إلى أعلى درجات التميز، فضلاً عن تلبية الاحتياجات الخدمية لأفراد المجتمع، وتنفيذ مشاريع التطوير، وتعزيز مكونات البنية التحتية، لتتناسب مع حجم نمو المنطقة، وارتفاع عدد سكانها، وبما يتلاءم مع متطلبات التنمية والتطوير، واحتياجات المجتمع المحلي، إلى جانب تعزيز الارتقاء بمستوى المرافق، لتتناسب مع هذا النمو، وفق ما يدعم معايير التنمية المستدامة.