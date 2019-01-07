«الأيدي الأمينة» بدبي تنقل 19 ألف راكب 2018

المصدر: دبي - البيان

أكدت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات، أن خدمة «الأيدي الأمينة» شهدت إقبالاً متميزاً من قبل المتعاملين على الخدمة، حيث نقلت ما يقارب 19 ألف راكب عبر 11 ألف رحلة خلال عام 2018. وتعكس هذه الخدمة، التي دشنت سنة 2011، جانباً متميزاً لسلسلة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمتعامليها، والتي تضفي مزيداً من الثقة والسعادة والأمان على وسائل النقل التي يرتادونها.

وقال عادل أحمد شريف، مدير إدارة عمليات وتشغيل الأسطول في مؤسسة تاكسي دبي: إن مركبات خدمة الأيدي الأمينة البالغ عددها 78 مركبة قد حظيت بثقة كبيرة وإقبال لافت من قبل المتعاملين خلال الأعوام الماضية لما تتميز به هذه الخدمة من أمان وخصوصية، كونها تستهدف نقل السيدات، والأطفال، والطلاب، وكبار المواطنين والمقيمين، وأصحاب الهمم، بشكل تعاقدي سواء كان أسبوعياً، أو شهرياً، أو سنوياً، مع إمكانية اختيار السائق المفضّل من سائقي وسائقات مؤسسة تاكسي دبي.

وأشار إلى أن تعرفة الخدمة تبدأ بـ 25 درهماً بمجرد تشغيل العداد، ويحتسب مبلغ درهم و86 فلساً عن كل كيلومتر.