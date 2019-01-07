دبي تبدأ تنفيذ أول محطة مياه بنظام المنتج المستقل

المصدر: دبي ـ البيان

وجهت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الدعوة إلى الشركات الاستشارية للتقدم بعطاءاتها لتنفيذ أول مشروع محطة مياه بنظام المنتج المستقل في دبي ضمن مجمع «حصيان». ووفقاً لما ذكرته مجلة «ميد» أمس، فقد حددت «ديوا» الموعد النهائي لتقديم العطاءات بحلول 31 يناير الجاري. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 120 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً.

ومن الجدير بالذكر أن «ديوا» قد منحت عقداً في يونيو 2016 إلى ائتلاف يضم شركة «أكوا باور» السعودية، وشركة «هاربن إليكتريك» الصينية، في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم النظيف؛ لإنتاج 2400 ميغاوات بنظام المنتج المستقل. وينقسم المجمع إلى 4 مراحل متساوية تبلغ القدرة الإنتاجية لكل مرحلة 600 ميغاوات. ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ المشروع بين عامي 2022 و2023.