انطلاق اجتماعات «استشاري الخارجية» للعام الجاري من الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أوضح محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، لـ«البيان»، أن انطلاق أعمال اجتماعات المجلس الاستشاري لوزارة الخارجية والتعاون الدولي للعام الجاري سيكون في إمارة الفجيرة، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي للإمارات لتحقيق رؤية الدولة لعام 2021 في بناء اقتصاد معرفي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتشكل 5%‏ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك عن طريق تقديم الدعم اللازم من قبل سفارات الدولة في الخارج.

وعُقد اجتماع المجلس الاستشاري في الفجيرة برئاسة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وبحضور كل من شريف العوضي، المدير العام لهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وفهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي، وياسر الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وعايدة الخوري، مدير إدارة ترويج الاستثمار لمكتب أبوظبي للاستثمار، ونهيان الظاهري، اختصاصي أول شؤون اقتصادية، وعلياء النوبي، اختصاصي أول شراكات مؤسسية.

وأوضح محمد شرف أن الاجتماعات ستعقد في مختلف إمارات الدولة، والهدف منها جذب الاستثمارات للدولة خلال عام 2019، لتحقيق التكامل والتنوع الاقتصادي الدولي والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن الزمن الحالي هو زمن النمو السريع بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق الفرص الاستثمارية وتحقيق المنافع الاقتصادية للدولة.